Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag leichter

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 321,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 321,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 321,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.316 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 394,43 EUR.

Am 21.07.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 832,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

