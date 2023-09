Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 330,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 330,00 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 328,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,00 EUR. Zuletzt wechselten 4.829 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 471,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 11,55 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 394,43 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.07.2023. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 832,00 EUR – eine Minderung von 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,85 EUR je Sartorius vz-Aktie.

