Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 279,10 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 279,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 283,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.422 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,01 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 29,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 310,25 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 19.10.2023 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

