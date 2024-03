Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 382,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 382,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 383,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 373,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.319 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 411,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2023 erreicht. 7,56 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,961 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 342,63 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.04.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

