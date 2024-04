Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 267,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 267,00 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 267,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 272,30 EUR. Bisher wurden heute 38.922 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 30,41 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,918 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 347,13 EUR an.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 1,69 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 810,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 903,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 19.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 18.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,06 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

