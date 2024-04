Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 271,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 271,80 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 272,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 271,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 272,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.535 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 41,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (215,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,918 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 347,13 EUR an.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,69 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 810,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 903,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 18.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Sartorius vz-Aktie.

