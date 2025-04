Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 210,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 210,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 212,00 EUR. Bei 210,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 37.632 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 299,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,820 EUR je Sartorius vz-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 883,00 Mio. EUR gegenüber 819,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Sartorius vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2026 präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Gewinnmitnahmen bei Sartorius-Aktie - Analysten optimistisch

Investment-Tipp Sartorius vz-Aktie: DZ BANK revidiert auf Halten

Sartorius vz-Analyse: UBS AG stuft Sartorius vz-Aktie mit Neutral ein