Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 210,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 210,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 212,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,20 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.848 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 299,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,30 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,820 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.07.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

