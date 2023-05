Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Sartorius 266,00 EUR

Um 11:48 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 327,10 EUR ab. Bei 326,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 332,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 41.047 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 471,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 30,66 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 293,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 10,33 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 446,17 EUR.

Am 20.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.020,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 903,20 EUR.

Am 21.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 19.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,92 EUR je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie schwächer: Sartorius Finanzvorstand scheidet 2023 aus

BlackRock-Strategin rät von US-Aktien ab: "Die Fed hat der Wirtschaft enormen Schaden zugefügt"

Sartorius-Aktie fällt zurück: UBS senkt Kursziel für Sartorius

