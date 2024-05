Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sartorius vz

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 265,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 265,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 264,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 268,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.806 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,47 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 18,94 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,38 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie eingefahren. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 819,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt am Dienstagmittag ab

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren verdient