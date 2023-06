Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Sartorius 260,00 EUR

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 313,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 313,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 302,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.910 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 50,32 Prozent zulegen. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 6,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 397,33 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz gewährte am 20.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,69 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 903,20 EUR – eine Minderung von 11,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Sartorius vz am 21.07.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 19.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Sartorius-Aktie etwas höher: Oddo BHF senkt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel runter auf 325 Euro

Sartorius-Aktie stürzt zweistellig ab: Sartorius schockt mit Gewinnwarnung fürs Gesamtjahr 2023 - Mehrere Banken senken Kursziel

Mai 2023: Experten empfehlen Sartorius vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf

