Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Freitagnachmittag

Sartorius vz im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 194,35 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 194,35 EUR nach oben. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 196,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 191,90 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 19.718 Aktien.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,56 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Am 15.10.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger