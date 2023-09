Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Vormittag ein

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 316,70 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 316,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 315,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 316,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.696 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 48,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,83 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 394,43 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 832,00 EUR – das entspricht einem Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,85 EUR im Jahr 2023 aus.

