Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 282,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 282,40 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 284,60 EUR zu. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 276,40 EUR. Bei 281,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 31.889 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 23,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 310,25 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 30.01.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

