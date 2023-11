Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 279,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 279,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 279,40 EUR. Mit einem Wert von 281,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.376 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 310,25 EUR.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,52 Prozent zurück. Hier wurden 810,70 EUR gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 30.01.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,10 EUR fest.

