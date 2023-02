Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 04:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 428,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 432,80 EUR an. Bei 424,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.592 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 293,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 499,57 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.020,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 791,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 20.04.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 18.04.2024 dürfte Sartorius vz die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

