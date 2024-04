Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz springt am Nachmittag hoch

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,9 Prozent auf 294,80 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,9 Prozent auf 294,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 296,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 274,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 225.438 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,97 Prozent.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,913 EUR je Sartorius vz-Aktie. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 335,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,69 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 Mio. EUR im Vergleich zu 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.07.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,04 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

