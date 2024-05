Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Mittag ein

Kurs der Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 260,50 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 260,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 260,40 EUR. Bei 264,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.900 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. 47,29 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 17,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,931 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 325,38 EUR.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Sartorius vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,06 EUR fest.

