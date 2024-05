Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 261,70 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 261,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 259,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 264,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 38.040 Stück.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 46,62 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 325,38 EUR an.

Am 18.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 819,60 Mio. EUR, gegenüber 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,26 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,06 EUR fest.

