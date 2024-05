Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 265,10 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 265,50 EUR. Bei 264,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.137 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 18,79 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,931 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,38 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 903,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.07.2025 dürfte Sartorius vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,06 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

