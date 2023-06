Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Sartorius 255,50 EUR

Um 11:46 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 310,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 310,00 EUR ein. Bei 314,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 23.858 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 471,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 51,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 295,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 4,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 397,33 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 20.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 903,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Sartorius vz.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

