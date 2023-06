Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Sartorius 255,50 EUR

-2,85% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 313,10 EUR. Bei 312,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 314,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.653 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 50,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.06.2023 bei 295,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 6,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 397,33 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 20.04.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 903,20 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,76 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie profitiert: Berenberg stuft Sartorius auf "Buy"-Liste hoch - Dennoch Kursziel gesenkt

Sartorius-Aktie etwas höher: Oddo BHF senkt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel runter auf 325 Euro

Sartorius-Aktie stürzt zweistellig ab: Sartorius schockt mit Gewinnwarnung fürs Gesamtjahr 2023 - Mehrere Banken senken Kursziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com