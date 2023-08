Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 349,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 349,80 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 354,70 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 348,20 EUR nach. Bei 352,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.836 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,85 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 291,90 EUR fiel das Papier am 27.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 16,55 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 402,67 EUR aus.

Am 20.07.2023 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,39 EUR gegenüber 2,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 832,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 19.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,94 EUR je Aktie aus.

