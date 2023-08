Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag in Grün

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 354,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:05 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 354,30 EUR. Bei 352,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 577 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 471,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 33,17 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 291,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 21,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 402,67 EUR.

Am 20.07.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 832,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.020,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 19.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Sartorius vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

