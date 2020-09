Sartorius vz-Aktie aktuell: Sartorius vz gibt nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 336,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 335,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 342,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.930 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 364,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2019 bei 157,30 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 288,38 EUR. Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,63 EUR fest.

Die Sartorius AG ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter, der sich auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittel-Industrie konzentriert. Die Lösungen tragen dazu bei, dass komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Produktion wie im Labor effizient realisiert werden können. Zum Portfolio gehören Produkte in den Bereichen Zellkulturmedien, Fermentation, Zellernte, Pufferlösungen sowie Laborinstrumente wie Pipetten und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus stellt Sartorius Industriewaagen für verschiedene Anwendungen in der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie her. Die Sartorius AG ist das Mutterunternehmen des Konzerns und steuert als Holding die von ihr direkt und indirekt gehaltenen Beteiligungen. In Europa, Asien und Amerika ist der Konzern über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern präsent.

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Attacke der Krisengewinner: Warum dem DAX noch mehr Wechsel ins Haus stehen - die Kandidaten

Aktien, ETFs und Gold - So legen Sie 30.000 Euro perfekt an!

Die besten MDAX-Aktien: Zalando überrascht mit Kursfeuerwerk

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sartorius AG