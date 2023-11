Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 280,60 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 280,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 279,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.939 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 23,27 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 310,25 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 19.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Sartorius vz am 30.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus