Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 284,60 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 284,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 279,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 285,00 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 21.767 Aktien.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 65,74 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 32,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 310,25 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 19.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Sartorius vz-Aktie.

