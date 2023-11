Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 285,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 285,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 285,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 285,00 EUR. Bei 285,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 451 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,51 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 215,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 24,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 310,25 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

