Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Mittag ins Minus

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 418,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 417,20 EUR. Mit einem Wert von 420,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 13.355 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 489,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,53 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 42,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 497,07 EUR.

Sartorius vz gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 26.01.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 30.01.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Börse Frankfurt: DAX geht freundlich aus der Montagssitzung - 15.000er-Marke hält

Sartorius-Aktie legt zu: Credit Suisse nimmt Sartorius mit 'Neutral' auf

Sartorius-Aktie fester: Sartorius-Chef rechnet mit geringerer technologischer Offenheit vonseiten Chinas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com