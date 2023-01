Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag im Minusbereich

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 4,2 Prozent auf 403,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 402,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 420,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 67.101 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 489,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 17,67 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 497,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. In Sachen EPS wurden 2,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 30.01.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 9,52 EUR im Jahr 2022 aus.

