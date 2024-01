Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittwochmittag nordwärts

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 300,50 EUR.

Um 11:40 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 300,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 302,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 300,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.393 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 56,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 28,35 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 312,25 EUR.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.020,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

