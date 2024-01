Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 302,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 302,00 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 305,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 300,40 EUR. Zuletzt wechselten 23.663 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,19 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 28,71 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 312,25 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Trading Idee: Sartorius - Jetzt Kursanstieg nach Bodenbildung?

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren verdient

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus