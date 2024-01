Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Mittwochvormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 300,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 300,30 EUR zu. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 302,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 300,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.042 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 471,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 57,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Abschläge von 28,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 312,25 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 19.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.01.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 17.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Trading Idee: Sartorius - Jetzt Kursanstieg nach Bodenbildung?

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren verdient

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus