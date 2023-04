Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Sartorius 280,00 EUR

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 351,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 352,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 349,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.302 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,30 EUR am 23.06.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 19,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 478,67 EUR.

Sartorius vz gewährte am 20.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,45 Prozent zurück. Hier wurden 903,20 EUR gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.07.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 19.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,34 EUR je Sartorius vz-Aktie.

