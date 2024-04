Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 287,80 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 287,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 285,90 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 289,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 41.535 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 25,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,913 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 335,75 EUR aus.

Am 18.04.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,69 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 19.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 18.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 5,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

