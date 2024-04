Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 291,20 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 291,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 287,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 289,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.933 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,77 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 26,06 Prozent sinken.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,913 EUR je Sartorius vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 335,75 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 18.04.2024. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 819,60 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 903,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

