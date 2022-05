Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 24.05.2022 16:22:00 Uhr bei 342,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 347,60 EUR zu. Bei 336,70 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 338,70 EUR. Zuletzt wechselten 24.763 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 631,60 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 45,71 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 303,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 12,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 541,50 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1.020,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Sartorius vz am 21.07.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 21.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 10,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

