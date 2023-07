Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 347,60 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 347,60 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 345,80 EUR nach. Mit einem Wert von 346,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.379 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 35,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,90 EUR. Abschläge von 16,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 381,83 EUR.

Am 20.04.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 903,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

