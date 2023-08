Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag behauptet

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 352,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 352,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 360,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 352,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 356,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.764 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 20,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 402,67 EUR.

Am 20.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 832,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 vorlegen. Sartorius vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,94 EUR je Sartorius vz-Aktie.

