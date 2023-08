Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 357,00 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 357,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 357,80 EUR. Bei 356,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.880 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 32,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 22,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 402,67 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 20.07.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 832,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Sartorius vz angefallen

Sartorius-Aktie dreht ins Minus: Sartorius dürfte Jahresziele laut UBS-Analyst erreichen

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sartorius vz eingefahren