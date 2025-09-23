DAX23.516 -0,4%ESt505.452 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.779 +0,4%
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg
Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt
Aktienentwicklung

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Abschlägen

24.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 207,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
168,80 EUR -1,20 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 207,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 206,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 208,50 EUR. Bisher wurden heute 985 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 24,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
