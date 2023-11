Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit roten Vorzeichen

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 279,40 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 279,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 279,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,80 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.573 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 40,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 22,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 310,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Sartorius vz-Aktie.

