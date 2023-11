Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 284,80 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 284,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 284,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 284,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.087 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 39,62 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 24,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 310,25 EUR angegeben.

Am 19.10.2023 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,10 EUR fest.

