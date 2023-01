Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz am Mittwochnachmittag zu

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 405,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 406,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 402,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.402 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 489,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (293,30 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 38,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 497,07 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.020,00 EUR – ein Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 791,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 26.01.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 30.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,52 EUR fest.

