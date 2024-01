Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag leichter

Kurs der Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 298,60 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,5 Prozent auf 298,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 298,00 EUR aus. Bei 298,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.493 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 27,90 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 312,25 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Sartorius vz am 26.01.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 EUR je Aktie belaufen.

