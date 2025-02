Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 239,40 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 239,40 EUR ab. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 238,30 EUR nach. Bei 239,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.594 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 60,28 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.07.2024 (199,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,67 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,855 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 267,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 28.01.2025. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,71 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2025 veröffentlicht. Sartorius vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

