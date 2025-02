Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 238,20 EUR nach.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 238,20 EUR nach. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 238,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 239,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.263 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,08 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 19,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,855 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 16.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 16.04.2026.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

