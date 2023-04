Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Sartorius 286,50 EUR

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 352,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 352,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 358,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 82.573 Stück.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,19 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 20,32 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 462,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 20.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 903,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 21.07.2023 vorlegen. Sartorius vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 9,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

