Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag billiger

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 359,80 EUR ab. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 357,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 358,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.667 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 471,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,67 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 478,67 EUR an.

Am 20.04.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 903,20 EUR – das entspricht einem Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 21.07.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Sartorius vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,22 EUR fest.

