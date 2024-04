Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 284,50 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 284,50 EUR. Bei 283,90 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.666 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 24,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,946 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 333,75 EUR.

Am 18.04.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,69 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 819,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 18.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

